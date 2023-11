Em meio a crise com Neymar, irmã fala sobre Bruna Biancardi: 'não dorme desde que Mavie nasceu'

Conforme os relatos mais recentes, Neymar e Bruna não são mais um casal e estariam esperando apenas passar a fase do pós-parto da influenciadora para tornar a separação pública. O relacionamento terminou em meio a traições públicas do jogador à mãe de sua filha.

Sem citar o nome de Neymar ou entrar em polêmicas, Bianca acabou entregando que Bruna está vivendo a fase com muita intensidade e sem dormir desde que a filha nasceu. A conversa com os seguidores teve início após ela ser questionada sobre quando pretende ter filhos.

Em meio a todas as notícias de crise com Neymar Jr., Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, falou sobre como anda a irmã, que está vivenciando a maternidade.

