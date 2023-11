Rombo no patrimônio de Ana Hickmann é de R$ 40 milhões, diz Leo Dias

O rombo no patrimônio de Ana Hickmann seria muito maior do que o divulgado inicialmente, segundo Leo Dias.

O jornalista revelou ao Fofocalizando que a empresa de Ana, que é administrada por Alexandre Corrêa, teria um rombo total de R$ 40 milhões diante de todos os problemas causados nas contas.

"Segundo o levantamento de uma grande banco brasileiro, a apresentadora e o marido Alexandre Correa tem 46 processos em aberto, totalizando quase R$ 15 milhões de reais em dívidas", afirmou.

Somado a isso, existem dívidas de condomínio e IPTU e Ana teria apenas R$ 15 mil na conta conjunta com o marido.

A dívida teria sido descoberta por Ana há poucos meses após a empresa dever um empréstimo bancário de R$ 351 mil, em 36 parcelas mensais. No processo, Ana é descrita como "devedora solidária", ou seja, em caso de inadimplência do contratante (Alexandre),, ela seria a segunda responsável a arcar com o devido.

Desde que descobriu o rombo no seu patrimônio, Ana teria acionado outras pessoas para gerir suas contas bancárias.

Foi quando a apresentadora explicou ao filho do casal, Alezinho, sobre os problemas financeiros da família, que Alexandre Corrêa teria partido para cima da mulher em uma discussão que acabou com a apresentadora na delegacia, denunciando agressão por parte do marido.