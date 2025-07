Repórteres da Band e Record batem boca após empurrão ao vivo: 'tá louca?'

No momento em que uma das amigas das desaparecidas mostravam uma foto no celular, o jornalista Lucas Martins apareceu gritando "Dá licença, tá louca?" para a colega Grace Abdou, que depois interferiu na gravação: "Você tá ao vivo, Lucas? Porque você me empurrou?", questionou ela.

