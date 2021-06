RedeTV! estuda mudar Alerta Nacional após boicote a Sikêra

Na época, a RedeTV! ficou 25 horas fora do ar na Grande São Paulo por causa de pegadinhas preconceituosas de João Kleber. Por conta desse medo, Sikêra se apareceu pedindo desculpas no programa de ontem.

Ainda segundo a publicação, a emissora se assustou com a ação do Ministério Público Federal no valor de R$ 10 milhões devido as declarações homofóbicas e teme que o canal saia do ar, assim como ocorreu em 2005.

