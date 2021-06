Sikêra Jr faz discurso de ódio contra homossexuais na TV: ‘raça desgraçada’

Sikêra Jr. voltou a xingar o público LGBTQIA+ durante um discurso no “Alerta Nacional”, da TV A Crítica e RedeTV!. No programa, ao comentar uma propaganda do Burguer King, em que crianças dizem que é normal ver duas pessoas do mesmo sexo juntas, e que algumas têm pais gays, o apresentador fomentou o ódio contra pessoas homossexuais, afirmando que são uma “raça desgraçada” que quer “acabar com sua família e a família tradicional brasileira”.

O apresentador, que ganhou R$ 120 mil de cachê do governo Bolsonaro entre dezembro e abril, ainda citou o “comunismo”, além de associar a homossexualidade com pedofilia. "A criançada está sendo usada. Um povo lacrador que não convence mais os adultos e agora vão usar as crianças. É uma lição de comunismo: vamos atacar a base, a base familiar, é isso que eles querem. Nós não vamos deixar", disparou.

"Vocês são nojentos. A gente está calado, engolindo essa raça desgraçada, mas vai chegar um momento que vamos ter que fazer um barulho maior. Deixa a criança crescer, brincar, descobrir por ela mesma. O comercial é podre, nojento. Isso não é conversa para criança", disse.

“Vocês não têm filhos, não procriam, não reproduzem. Eu cheguei a seguinte conclusão: vocês precisam de tratamento. Que tara é essa de pegar as crianças do Brasil? Se você quer dar esse rabo, dê, mas não leve as crianças. Isso é pedofilia e abuso infantil. Preconceito existe e isso nunca vai ser normal para um homem de bem, um homem de família”, afirmou.

Sikeira chamando homossexuais de "raça desgraçada" (2:05) deveria, no MÍNIMO, gerar a perda da concessão pública da Rede TV. pic.twitter.com/Cil2pKVgpm — Bruno Sartori (@brunnosarttori) June 26, 2021

Em maio, Sikêra foi absolvido pela 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo por ter chamado homossexuais de “raça desgraçada” em seu programa.

Em nota, a Aliança Nacional LGBTQI+ afirmou que vai entrar em contato com todos os patrocinadores do programa apresentado por Sikêra para assegurar que o telejornal não vire palco para "difamação e pânico moral". "Esse senhor é recorrente em suas mentiras, ataques e agressividades. Entraremos na Justiça. LGBTfobia é crime, sim", afirmou o coordenador de advocacia Eliseu Neto.

No Ministério Público Federal e no MPF do Amazonas, foram abertas pelo ativista Antonio Insupério representações contra o apresentador. Ele acredita que há indícios suficientes para Sikêra ser preso.