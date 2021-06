Apresentador da Band dá lição em Sikêra Jr ao vivo: ‘Você é um nada rapaz’

O apresentador da Band no Rio de Grande do Norte, Jacson Damasceno detonou Sikêra Jr. por fazer discurso homofóbico em rede nacional durante o programa “Alerta Nacional”.

Jacson, que comanda o Brasil Urgente Natal, aproveitou o Dia do Orgulho LGBTQIA+ e criticou Sikêra.

"Você é um nada rapaz!"

O recado do @jacsondamasceno pro Sikêra Jr. foi mais do que necessário! pic.twitter.com/kynIwasPlj — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) June 29, 2021

“Chega de em nome de Deus cometer violência, cometer agressão. O Deus que esses caras conhecem não é o meu Deus, o meu Deus ama, protege, abraça, ama infinitamente. Então, quero deixar um recado pra um colega nosso que trabalha lá no Norte do país, senhor Sikêra Júnior. Não conheço, nunca tive o desprazer de estar com ele, não gosto do trabalho dele. Mas respeito como profissional de imprensa como é”, avisou.

“Primeiro eu quero fazer um alerta a ele, já que o programa dele tem algo desse tipo no nome dele. O senhor é apresentador, eu sou também. O senhor pode ser milionário, mas nós temos responsabilidades iguais, saiba usar a sua. O senhor chegou onde chegou não pra falar besteira, aproveite a responsabilidade da audiência que você tem --que é bem maior que a minha, o seu cachê, que é bem maior que o meu--, pra pregar o bem, pra trazer coisas úteis ao país, pra pagar o amor, a paz”, pediu.

Depois, Jacson deu uma lição em Sikêra: “Além de dinheiro, o que o senhor construiu nesse tempo todo, desde que você explodiu pra cá com as suas palhaçadas que você faz? O que você trouxe de construtivo para o Brasil? Quem é você comparado a Paulo Gustavo? Quem é você comparado a Joãosinho Trinta, a Clodovil Hernandes, Cássia Eller, Renato Russo, Cazuza? E tantos outros gays e lésbicas que orgulham e honram esse país. A sexualidade da pessoa não diferencia em nada, não a diminui em nada. Quem é você pra dizer que alguém é desgraçado, filho do cão? Quem é você, Sikêra Júnior? Se enxergue, você é um velho, respeite seus cabelos brancos, pregue alguma coisa que preste nesse país”, disse.

O apresentador finalizou dizendo: “Onde você trabalha não tem gay não? Na sua família não tem gay? Você vai matar um filho seu? Deixa de conversar besteira, ocupando horário nobre em rede nacional pra conversar bosta. Faça-me o favor, se dê o respeito. Pregue o amor, não acha que é muita violência o bastante pra ficar incentivando o ódio? Chamar o outro de raça desgraçada, raça do cão? A sua raça é o que? Você é o que? Você é um nada, rapaz”, encerrou.