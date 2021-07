RedeTV! esconde Sikêra no YouTube, temendo perder dinheiro com homofobia

Preocupada com o prejuízo que as falas homofóbicas de Sikêra Jr. estão causando após uma repercussão viral e negativa nas redes sociais, a RedeTV! resolveu sumir com todos os vídeos do “Alerta Nacional” do YouTube, segundo o Notícias da TV.

Sikêra tinha uma playlist exclusiva no canal da emissora no site, com momentos do programa. Mas com medo de perder patrocinadores e a monetização dada pelo youtube, devido às falas homofóbicas, a casa decidiu retirá-los do ar.

A emissora negou que tenha retirado do ar, afirmando que os vídeos do Alerta sempre estiveram em outro canal. Mas segundo o Notícias da TV, prints realizados antes mostram que os vídeos estavam, sim, lá, onde não estão mais.

Ainda segundo o site, uma plataforma de dados para empresas mostrou que a página da RedeTV! no YouTube perdeu 64 milhões de visualizações no dia da retirada dos vídeos.

Atualmente, Sikêra Jr, que chamou os homossexuais de “raça desgraçada” em um longo discurso de ódio contra o público LGBTQIA+ em seu programa, perdeu 57% de intervalo comercial no Alerta Nacional por falta de empresas interessadas em patrocinar o programa. Vários patrocinadores abandonaram Sikêra após a repercussão negativa do caso.