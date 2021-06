Caixa e mais empresas abandonam Sikêra Jr após discurso de ódio contra gays

Sikêra perde patrocínio da Caixa e mais após discurso de ódio na TV

Depois de perder o patrocínio da construtora MRV, da Tim e da Hapvida, Sikêra Jr. perdeu a Caixa Econômica Federal, da Delinea Corpus (empresa de cintas modeladoras), da Blindex e da Casas Bahia.

O banco público administrado pelo governo federal decidiu deixar de anunciar no programa “Alerta Nacional” após a repercussão negativa do discurso de ódio contra homossexuais do apresentador, que xingou o público LGBTQIA+ de “raça desgraçada”.

Segundo o Notícias da TV, a Caixa tinha 3 ações de merchandising previstas para irem ao ar na edição desta quarta do “Alerta”, mas foram derrubadas e transferidas para o TV Fama.

A Delinea Corpus faria 2 entradas no programa de hoje, e também cancelou os anúncios.

Já a Blindex procurou o Notícias da TV para informar que não concorda com a postura do apresentador e por isso, retirou seus investimentos do programa. "A Blindex, seus franqueados, licenciados e parceiros repudiam qualquer tipo de preconceito, discriminação ou discurso de ódio. Tenha certeza de que todas as ações com o programa do apresentador Sikêra Júnior foram imediatamente canceladas e que novas ações de mídia estão sendo minuciosamente avaliadas. Apoiamos e acreditamos no respeito", disse em nota.,

A Casas Bahia, que já fez anúncios no programa e tinha vídeos no canal do YouTube do Alerta Nacional, também se pronunciou: "Repudiamos fortemente qualquer comentário ou atitude preconceituosa. Aqui na Casas Bahia levamos diversidade LGBTQIA+ muito a sério. Em nosso Código de Ética e Conduta consta um tópico dedicado contra homofobia, transfobia ou qualquer outro comportamento ofensivo relacionado a identidades de gêneros e orientações sexuais".

A ação das empresas ocorre após pressão de internautas e do grupo Sleeping Giants no Twitter, cobrando um posicionamento das empresas que financiam o programa que foi palco das falas homofóbicas.