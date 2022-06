Pai de Klara Castanho reage à carta em que atriz revela estupro e doação de bebê

Klara Castanho recebeu o apoio do pai, Claudio Castanho, após divulgar uma carta aberta em que revela que foi estuprada e entregou, legalmente, o bebê para adoção por não ter condições psicológicas de cuidar da criança.

Nos Stories do Instagram, Claudio postou uma foto na praia ao lado de Klara - ainda criancinha -, e do irmão da atriz, e escreveu: "Estarei sempre com vocês até o fim da minha vida”.

Em uma carta pública, Klara Castanho afirmou que foi estuprada, engravidou e entregou o bebê para o sistema de adoção por não ter condições de lidar com a criança após a violência brutal que sofreu. Ela relatou uma série de outras violências às quais foi submetida como vítima de estupro, até o momento do pós-parto e agora, com a exposição do caso que ela não queria que tivesse se tornado público.

Para quem não sabe, foram Leo Dias e Antonia Fontenelle que divulgaram detalhes da situação, julgando a atriz por ter entregado o bebê para adoção, o que fez com que ela precisasse vir a público contar toda a sua história.