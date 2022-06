Em entrevista, Leo Dias disse que Klara Castanho teria ‘carma grande’ por doar bebê; vídeo

O Léo Dias falando sobre isso da Klara Castanho no programa do Danilo Gentili: “O karma vai ser grande”. pic.twitter.com/AlqWkE89DB

Começou a ser divulgado na noite deste sábado (25), o trecho de uma entrevista do programa 'The Noite'', em que o jornalista Leo Dias menciona sem citar o nome, o caso da atriz Klara Castanho, que foi esclarecido hoje em detalhes por ela mesmo em uma carta aberta em suas redes sociais.

