Chefe de Léo Dias se pronuncia sobre exposição de estupro de Klara Castanho: 'inaceitável'

O post foi compartilhado no perfil oficial de Léo Dias no Instagram. O colunista vem sendo detonado por ter exposto o fato de Klara Castanho ter engravidado e entregue o bebê para adoção.

“Estive fora do ar por algumas horas. Ao voltar, uma surpresa muito triste. Expusemos de forma inaceitável os dados de uma mulher vítima de violência brutal. A matéria foi retirada do ar.”, escreveu ela.

A diretora de redação do site Metrópoles, onde Léo Dias mantém atualmente sua coluna de fofocas sobre celebridades, retirou do ar as matérias publicadas pelo jornalista sobre Klara Castanho e pediu desculpas pela situação.

