Antonia Fontenelle rebate críticas por ter exposto gravidez por estupro de Klara Castanho

Com a declaração, a loira acusou falsamente a atriz, vítima de estupro, de ter cometido o crime de abandono de incapaz, o que não é verdade, já que Klara afirmou que entregou a criança para o sistema legal de adoção previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, passando por todas as fases judiciais para isso.

"Eu gostaria de saber porque estão tão revoltadinhos comigo, me atacando por eu ter tido a coragem de mencionar uma história que ao meu ver é monstruosa, porém virou banal [...] Parir uma criança e não querer ver e mandar desovar pro acaso É CRIME SIM, só acha bonitinho essa história de adoçao quem nunca foi em um abrigo, ademais quando se trata de uma criança negra. O nome disso é ABANDONO DE INCAPAZ", escreveu Antonia em post no seu Instagram.

