Bianca Andrade rebate críticas sobre namorado: 'Sou bem grandinha'

Tem uma galera que insiste em tentar me alertar que: 'Luca é isso, ô que Bianco é isso e que é é aquilo'. Não se preocupem, gente, sabem por quê?". A Boca Rosa disse que está em outra fase da vida, está se permitindo viver e que está feliz com Daffrè.

"Vou fazer 30 anos - e eu sou bem grandinha. Sei das minhas decisões da vida, sei avaliar as pessoas, sou criteriosa com quem entra na minha vida", disse.

A influencer Bianca Andrade rebateu as críticas sobre o namorado italiano Luca Daffrè. Ela afirmou que é "bem grandinha" e é capaz de tomar as próprias decisões.

como posso me parecer tanto com a @BiancaAndrade (vejo ela como uma figura materna) pic.twitter.com/zA23mmchUO

