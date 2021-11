No Domingão, Paula Fernandes chora ao falar de Marília Mendonça; Vídeo

Paula Fernandes é uma das artistas que participa do tributo a Marília Mendonça no Domingão com Huck. A mineira cantou o hit de Marília, ‘Infiel’, e não conteve às lagrimas ao falar da Rainha da Sofrência.

Paula Fernandes me orgulho de ser seu fã! Sempre apoiou outras artistas sempre se orgulhou de ser uma das primeiras dessa geração e de dar coragem pra tantas ! Marília Mendonça está feliz nesse momento em ver você que ela admirava falar desse jeito sobre ela! Eu te amo Paula pic.twitter.com/X5yH28Chjb — Kaique Cardoso (@Kaique_cardozoo) November 7, 2021

"Na hora que via a primeira imagem do avião é como se seu tivesse caído junto. A gente conhece essa rotina, a gente sabe o que sofre na estrada. O que aconteceu com ela é o que eu mais temo na vida", contou.

"A gente perdeu uma grande estrela, uma grande artista. Mostrou que o Brasil tem espaço pra todo tipo de talento. Ela compunha muito bem, cantava muito bem, se expressava muito bem."

No palco estão ainda Padre Fábio de Melo, João Neto e Frederico, Luisa Sonza, Naiara Azevedo, Lauana Prado, Paula Mattos e Tierry.

