Músicas inéditas de Marília Mendonça devem ter lançamento póstumo

Além disso, existem músicas em parceria com Maiara e Maraisa, que estariam na turnê e em EPs do projeto "Patroas". A ideia era contar na turnê a história da amizade entre elas, que teve início quando ainda se dedicavam apenas às composições, há quase uma década.

Entre as canções já gravadas mas ainda não lançadas estão a música com Ludmilla, para o projeto “Numanice”, só com pagodes e um pop com a estrela mexicana Dulce Maria, que tinha lançamento previsto para o fim deste ano.

