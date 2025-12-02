Nicole Bahls estaria vivendo affair com jogador do Flamengo 15 anos mais novo

   Compartilhe este texto
Casal inusitado na área. Nicole Bahls, 40, está vivendo um affair com o jogador do Flamengo, Samuel Lino, de 25 anos. A ex-panicat e apresentadora, que recentemente participou do 'Dança dos Famosos', foi convidada para uma das comemorações do tetracampeonato do Flamengo na Libertadores no último fim de semana.

Segundo a revista Quem, uma fonte contou que os dois começaram a ficar há cerca de um mês. Nicole e Saulo começaram a ficar há cerca de um mês. Apesar disso, o romance ainda não tem rótulo e os dois estão "se conhecendo melhor".   A assessoria de Nicole afirmou que não comenta a vida pessoal da apresentadora.

As festas de comemoração do título do Fla renderam e também deram início a rumores de affair entre Léo Pereira, 29, e Flávia Saraiva, 26. Os dois teriam deixado a festa acompanhados, levantando rumores de um lance entre os dois. Até então, especulava-se que o jogador estaria se reconciliando com Karoline Lima, que não foi convidada para a festa e nem para a final em Lima, no Peru.

