Manu Cit surge com ex-noivo em meio a rumores de 'retiro para casais' após traição





Em meio a rumores de que teria ido para um retiro de casais no Texas com o noivo Hernane Ferreira, após uma traição pública apenas três meses após ele pedi-la em casamento, Manu Cit praticamente confirmou a reconciliação nesta terça-feira (2). A influenciadora publicou em seu daily um story no qual aparece conversando com o empresário, reforçando a suspeita de que os dois estariam juntos novamente.

Os boatos começaram após páginas de fofoca apontarem que o casal viajou para um retiro no Texas, EUA. Fãs também disseram ter visto o reflexo de Hernane nos óculos espelhados de Manu e notaram que ela esteve em uma igreja durante a viagem. Nas redes, seguidores criticaram a possível volta, lembrando a suposta traição que motivou o término.

O rompimento aconteceu depois que Hernane foi visto em uma festa ao lado de outra mulher.