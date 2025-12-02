   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Manu Cit surge com ex-noivo em meio a rumores de 'retiro para casais' após traição

Por Portal Do Holanda

02/12/2025 19h30 — em
Famosos & TV


Foto: Reprodução/Instagram

Em meio a rumores de que teria ido para um retiro de casais no Texas com o noivo Hernane Ferreira, após uma traição pública apenas três meses após ele pedi-la em casamento,  Manu Cit praticamente confirmou a reconciliação nesta terça-feira (2). A influenciadora publicou em seu daily um story no qual aparece conversando com o empresário, reforçando a suspeita de que os dois estariam juntos novamente.

Os boatos começaram após páginas de fofoca apontarem que o casal viajou para um retiro no Texas, EUA. Fãs também disseram ter visto o reflexo de Hernane nos óculos espelhados de Manu e notaram que ela esteve em uma igreja durante a viagem. Nas redes, seguidores criticaram a possível volta, lembrando a suposta traição que motivou o término.

O rompimento aconteceu depois que Hernane foi visto em uma festa ao lado de outra mulher.  

Bastidores da Política - Nenhum poder pode avançar além de seus limites Bastidores da Política
Nenhum poder pode avançar além de seus limites

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


Foto: Reprodução/Instagram e Gilvan de Souza-Flamengo

02/12/2025

Nicole Bahls estaria vivendo affair com jogador do Flamengo 15 anos mais novo

Foto: Reprodução/Instagram

02/12/2025

Rosalía surge na fila da pipoca e abre álbum de fotos pelo Rio

Foto: Divulgação

02/12/2025

Wagner Moura e O Agente Secreto vencem premiação de críticos de Nova York

Foto: Reprodução/Instagram e Gilvan de Souza

02/12/2025

Casado, Bruno Henrique é alvo de ação de paternidade movida por influenciadora; fotos

Foto: Reprodução/Instagram

02/12/2025

Justiça mantém arquivamento de denúncia de estupro contra Otávio Mesquita

Foto: Reprodução

02/12/2025

Eliezer diz que ficou deformado após exagerar em procedimentos estéticos

Foto: Reprodução SBT

02/12/2025

Geraldo Luís é demitido do SBT após 3 meses

Foto: Reprodução Instagram

02/12/2025

Tarcísio Filho revela por que não voltou a atuar após a morte do pai

Foto: Reprodução

02/12/2025

Tirullipa faz reflexão sobre "casamentos destruídos" após trair a esposa

02/12/2025

Christina Rocha abandona palco após homem partir para cima de grávida

Túlio, Flávia, Léo e Karoline - Foto: Reprodução Instagram

02/12/2025

Ex de Flavia Saraiva curte fotos de Karoline Lima em meio a rumores envolvendo atleta e Léo Pereira

Foto: Reprodução Instagram

02/12/2025

Heloisa Périssé posta primeira foto com namorada após assumir romance

Foto: Reprodução Instagram

02/12/2025

Polícia revela causa da morte da influenciadora “Barbie humana”

Foto: Reprodução Instagram

02/12/2025

Mari Palma anuncia noivado com humorista durante viagem a Portugal

02/12/2025

A Bordo 2025: 'Roleta da Verdade' Bruno acusa Thaís de xenofobia e recebe resposta explosiva da tripulante

02/12/2025

A Bordo 2025: 'Roleta da Verdade' João acusa Marimar de falta de disciplina e leva investida da tripulante

02/12/2025

A Bordo 2025: Entenda o conflito entre Gabriel, Marimar e João

01/12/2025

A Bordo 2025: Marimar e João trocam farpas e desabafo repercute na suíte Vitória-Régia

01/12/2025

A Bordo 2025: Marimar desaba após eliminação de Luma e recebe apoio de Thaís

01/12/2025

A Bordo 2025: Jade e Thaís questionam atitudes de Bruno

01/12/2025

Sonia Abrão detona Rayane por comentário sobre Viviane Araújo: "Abusada!"

Foto: Reprodução/Instagram

01/12/2025

MC Poze segue Ivete no Instagram e internet cria teorias: "Novo casal?"

Foto: Reprodução Instagram

01/12/2025

Pai de Isabel Veloso fala sobre recuperação da filha após deixar UTI

Foto: Reprodução Instagram

01/12/2025

Hytalo Santos tem novo pedido de liberdade negado pela Justiça

Foto: Reprodução Youtube

01/12/2025

Laudo aponta mais de 10 lesões em namorada do coach Thiago Schutz, acusado de agressão

Foto: Reprodução Instagram

01/12/2025

Zé Vaqueiro negou boatos de traição meses antes de separação

Foto: Reprodução Instagram

01/12/2025

Ex-bbb Lucas Bissoli se forma em medicina

Foto: Reprodução SBT

01/12/2025

Rodrigo Bocardi desiste de pergunta sobre Taylor Swift no Show do Milhão


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!