Ex de Rodrygo, Bruna Rotta assume namoro com jogador de 19 anos

Ex de Rodrygo, do Real Madrid, Bruna Rotta engatou um romance com outro jogador de futebol. A influenciadora de 27 anos está namorando Kauã Elias, de 19 anos.
O novo casal apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais segurando a mão do novo rapaz e usando o uniforme do FC Shakhtar Donetsk, time da Ucrânia para o qual ele joga. O atacante foi foi criado nas categorias de base do Fluminense e vendido para o clube em fevereiro de 2025.
