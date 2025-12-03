   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Ex de Rodrygo, Bruna Rotta assume namoro com jogador de 19 anos

Por Portal Do Holanda

03/12/2025 18h57 — em
Famosos & TV



 

Ex de Rodrygo, do Real Madrid, Bruna Rotta engatou um romance com outro jogador de futebol. A influenciadora de 27 anos está namorando Kauã Elias, de 19 anos.

O novo casal apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais segurando a mão do novo rapaz e usando o uniforme do FC Shakhtar Donetsk, time da Ucrânia para o qual ele joga. O atacante foi foi criado nas categorias de base do Fluminense e vendido para o clube em fevereiro de 2025.

Bastidores da Política - O caso do menino Benício : erro médico ou falha do sistema? Bastidores da Política
O caso do menino Benício : erro médico ou falha do sistema?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


03/12/2025

Tadeu Schmidt tem procedimento estético revelado no 'Mais Você': 'mais boni

Foto: Reprodução/Instagram

03/12/2025

Assessoria de Flávia Saraiva se pronuncia sobre rumores com Léo Pereira

Foto: Reprodução/Instagram

03/12/2025

Médico é condenado a 2 anos de prisão por morte de Matthew Perry

03/12/2025

“You're insignificant”: Carol e Duda batem boca em inglês em A Fazenda; vídeo

Foto Flávia Saraiva: Paula Reis / CRF e foto Leo Peira: Reprodução/Instagram

03/12/2025

Flávia Saraiva dormiu na casa de Léo Pereira após festa do Fla, diz jornal

03/12/2025

Melody é excluída de música com Anitta, Pabllo e Marina após vazar antes do lançamento

Fotos: AgNews

03/12/2025

Lesionado, Pedro do Flamengo aproveita folga em passeio com esposa

Foto: Reprodução TV Globo

03/12/2025

Ana Maria Braga surpreende ao revelar lugares onde já namorou: "às vezes machuca"

03/12/2025

Thiago Schutz admite agressão à namorada: "acabou acontecendo"

Foto: Reprodução Play Plus

03/12/2025

Saory expõe suposto affair de Tamires e Gusttavo Lima durante briga

03/12/2025

BBB26: Tadeu revela 5 casas de vidro e promete lista extraordinária de camarotes e veteranos

Foto: Reprodução Instagram

03/12/2025

Filha de Flávia Alessandra e Bonner falam sobre boatos de romance

03/12/2025

Joelma dá bronca em fã após levar apalpada durante show

Foto: Reprodução Instagram

03/12/2025

Zé Vaqueiro nega traição e pede fim de ataques a ex-mulher

Foto: Reprodução Instagram

03/12/2025

Ex de Dado Dolabella expõe prints de conversas e novas fotos de agressão

Foto: Reprodução Instagram

03/12/2025

Felipe Neto desabafa sobre saúde mental após crítica de seguidor

Foto: Reprodução

03/12/2025

Cena de nudez de Rômulo Estrela e Sophie Charlotte em Três Graças repercute na internet

02/12/2025

A Bordo 2025: Bruno é o quarto eliminado em boia relâmpago

02/12/2025

A Bordo 2025: Bruno e Thaís voltam a discutir após 'Roleta da Verdade'

02/12/2025

A Bordo 2025: 4ª boia definida com Bruno, Kevelyn e Marimar

Foto: Reprodução/Instagram e Gilvan de Souza-Flamengo

02/12/2025

Nicole Bahls estaria vivendo affair com jogador do Flamengo 15 anos mais novo

Foto: Reprodução/Instagram

02/12/2025

Manu Cit surge com ex-noivo em meio a rumores de 'retiro para casais' após traição

Foto: Reprodução/Instagram

02/12/2025

Rosalía surge na fila da pipoca e abre álbum de fotos pelo Rio

Foto: Divulgação

02/12/2025

Wagner Moura e O Agente Secreto vencem premiação de críticos de Nova York

Foto: Reprodução/Instagram e Gilvan de Souza

02/12/2025

Casado, Bruno Henrique é alvo de ação de paternidade movida por influenciadora; fotos

Foto: Reprodução/Instagram

02/12/2025

Justiça mantém arquivamento de denúncia de estupro contra Otávio Mesquita

Foto: Reprodução

02/12/2025

Eliezer diz que ficou deformado após exagerar em procedimentos estéticos

Foto: Reprodução SBT

02/12/2025

Geraldo Luís é demitido do SBT após 3 meses

Foto: Reprodução Instagram

02/12/2025

Tarcísio Filho revela por que não voltou a atuar após a morte do pai


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!