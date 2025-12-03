Ex de Rodrygo, Bruna Rotta assume namoro com jogador de 19 anos





Ex de Rodrygo, do Real Madrid, Bruna Rotta engatou um romance com outro jogador de futebol. A influenciadora de 27 anos está namorando Kauã Elias, de 19 anos.

O novo casal apareceu em um vídeo publicado nas redes sociais segurando a mão do novo rapaz e usando o uniforme do FC Shakhtar Donetsk, time da Ucrânia para o qual ele joga. O atacante foi foi criado nas categorias de base do Fluminense e vendido para o clube em fevereiro de 2025.