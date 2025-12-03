   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Assessoria de Flávia Saraiva se pronuncia sobre rumores com Léo Pereira

Por Portal Do Holanda

03/12/2025
Famosos & TV


Foto: Reprodução/Instagram

Após rumores envolvendo Flávia Saraiva e o zagueiro Léo Pereira, a assessoria da ginasta negou qualquer relação entre os dois em nota enviada ao Gshow nesta quarta-feira (3). O comunicado afirma que Flávia “não tem nenhum tipo de envolvimento com ninguém neste momento”, reforçando que ela segue solteira e focada na carreira.

A equipe também condenou os ataques que a atleta vem recebendo desde que o assunto ganhou força nas redes. Segundo a nota, Flávia é uma profissional reconhecida mundialmente e teve sua vida pessoal exposta “de forma irresponsável”. A assessoria pediu respeito e afirmou que as agressões virtuais são “cruéis e inaceitáveis”.

Os boatos se intensificaram nesta quarta-feira (3), após o jornal Extra publicar que a ginasta teria passado a noite na casa do jogador. Segundo a reportagem, uma fonte afirmou que Flávia teria deixado o local apenas na manhã de segunda-feira, seguindo direto para o treino no Comitê Olímpico do Brasil (COB). A equipe da atleta, no entanto, mantém a negativa e reforça que não há qualquer envolvimento entre eles.

