Namorando ex de Emilly, ex-BBB Munik diz que foi provocada após vídeo em festa

A vencedora do Big Brother Brasil 16, Munik Nunes, e a campeã do BBB17, Emilly Araújo, se envolveram em uma intriga e estão dividindo as opiniões dos seguidores. Tudo começou com um vídeo em que Munik aparece olhando Emilly de cima a baixo na festa de aniversário de Gabi Martins que aconteceu na noite da terça-feira (30).

Tô passando mal com a Munik olhando a Emilly de cima a baixo. Que situação, ainda mais por macho feio escroto minha filha pic.twitter.com/mfuVbaFLfU — titia arielly (@arisuspensa) December 1, 2021

Na ocasião, começou a circular que o motivo do problema seria por conta do atual namorado de Munik, Paulo Simões, que é ex-noivo de Emilly e inclusive a pediu em casamento no Réveillon de 2021.

Pois bem. Munik resolveu se pronunciar no Instagram, e a situação esquentou. Ela afirmou ter sido "provocada" na festa, sem entrar em mais detalhes e sem revelar de quem se tratava.

"Ontem eu passei por uma situação, na verdade foi uma provocação, sabe. Se eu não tivesse um pouquinho de inteligência emocional e controle sobre algumas emoções, eu não sei como eu teria agido. E o que eu fiz? Eu fiquei meio assim… e aí eu comecei a rir, me deu crise de riso porque eu achei tão ridículo, tão sem noção, enfim. Os meus amigos que estavam comigo ficaram putos e pediram pra ir embora, e eu fui embora. Gente, porque não compensava, sabe? Foi tão sem noção e a pessoa é tão pequena… que não compensa˜, disparou.

Para muitos seguidores, Munik estava claramente falando de Emilly. Já Emilly Araújo fez um post falando sobre tomar banho de sal grosso.

Fofoqueiros de plantão se dividiram sobre quem apoiar. Alguns criticaram Emilly, enquanto outros detonaram Munik por "brigar por causa de homem".