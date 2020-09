Vídeo mostra barraco entre Munik Nunes e ex de Dudu em supermercado

O barraco entre Munik Nunes e Mallu Ohanna, ex-mulher de Dudu, ex-jogador do Palmeiras foi registrado por câmeras de segurança de um supermercado em São Paulo e divulgadas pelo “Notícias da TV”.

O caso aconteceu dia 14 de setembro e Munik prestou queixa contra Mallu por agressão e pediu uma medida protetiva para que Ohanna não se aproxime mais dela.

O vídeo que está na Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, em Pirituba, São Paulo, mostra o momento que as duas se encontram no supermercado. Mallu fala algo para Munik e depois aparece gritando em direção a ex-bbb que é protegida pelo namorado, o cantor Caio Cesar Lolli.

Pra quem não sabe, Munik e Dudu namoraram por alguns dias no início do ano. No Carnaval, a ex-mulher do jogador protagonizou um barraco ao vê-los e logo depois a ex-bbb resolveu terminar o romance por conta da “bagagem” que não queria carregar.