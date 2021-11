Ex-BBB Munik se arrepende de ter colocado silicone e relembra problemas de saúde

Munik Nunes confessou que se arrepende de ter colocado silicone nos seios. Ela teve uma ruptura do implante no seio direito em agosto desde ano. A campeã do BBB16 havia colocado a prótese assim que saiu do reality.

"Foi algo que fiz sem pensar muito, não pesquisei sobre silicone. Não levei em conta os prós e os contras de todo o processo. O arrependimento bateu quando houve a contratura capsular e a ruptura do implante do seio direito. Tive que me submeter a um outra cirurgia plástica e operações dessas têm riscos", disse em entrevista ao Na Telinha.

E acrescentou: "É muito importante pesquisar sobre as doenças que o silicone pode causar. Escolher um bom profissional para realizar o procedimento, procurar outras pessoas que tenham feito cirurgias com o mesmo cirurgião. E refletir se você realmente precisa fazer essa cirurgia plástica".