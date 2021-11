Ex-BBB Emilly Araújo se pronuncia sobre suposto beijo em Felipe Prior

Emilly está solteira desde agosto, quando chegou ao fim o seu noivado com o empresário Paulo Simão. Os dois haviam ficado noivos na virada do ano, e namoravam desde 2018.

Emilly Araújo e Felipe Prior juntos? Ainda não. Após circular um print dos dois supostamente se beijando, a campeã do BBB 17 se pronunciou no Instagram, afirmando que os dois são amigos e que eles nunca se beijaram.

