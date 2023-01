Motorista condenado pelas mortes de Cristiano Araújo e namorada é solto menos de 24h após ser preso

As investigações sobre o acidente que matou Cristiano Araújo e a namorada apontaram que o motorista dirigia o veículo acima da velocidade permitida e com rodas danificadas.

Em outubro do ano passado, o Ministério Público de Goiás pediu um mandado de prisão contra Ronaldo por ele não ter começado a cumprir as penas aplicadas à ele e nem ter sido encontrado para cumpri-las.

A prisão ocorreu na noite da segunda-feira (30). Com o habeas corpus concedido, às 17h desta terça, o motorista já estava em casa novamente com a família. O advogado Ricardo Oliveira explicou que faltava informar o novo endereço de Ronaldo à Justiça e como não foi informado, o juiz responsável pediu sua prisão.

