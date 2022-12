Moranguinho é eliminada de 'A Fazenda 14' com 13,04% dos votos

"Força, resistência e determinação parecem ser princípios básicos para chegar onde vocês chegaram. Mas existe um princípio básico que passa despercebido: a capacidade de lidar com a realidade. Ao longo do tempo, certezas são colocadas a prova e colocadas em dúvida. É muito comum chegar aqui dizendo que não se importam com o que o outro pensa, mas essa doce ilusão não resiste a convivência e ao confinamento. Um dos pilares dessa disputa é se importar com o que os outros pensam. Ninguém vence esse jogo sem aceitar essa realidade", disse a apresentadora Adriane Galisteu em seu discurso de eliminação.

Moranguinho é a 12ª eliminada de A Fazenda 14, nesta quinta-feira (08), ao ser a menos votada pelo público, com 13,04% dos votos. Ela disputou a roça contra Bia Miranda, que teve 33,58% dos votos, e André Marinho, o mais votado com 53,38 % dos votos.

