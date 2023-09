MC Guimê faz post enigmático e internautas acreditam que Lexa deu o 'troco'

AGORA: MC Guimê posta story com enigma e internautas acreditam que ele quis dizer que a Lexa o traiu antes mesmo de ele trair ela: "Já receberam o troco mesmo antes de pagar?" pic.twitter.com/6zKane6cbZ — Central Reality (@centralreality) September 23, 2023

MC Guimê fez uma postagem enigmática nesta sexta-feira (22), e deixou internautas especulando se o motivo do término recente do relacionamento com Lexa, seria traição por parte da cantora.

"Estive pensando, refletindo. Vocês já foram em um mercado comprar um pacote de bolacha, ou biscoito assim como os cariocas dizem, e vocês receberam o troco desse pacote antes mesmo de pagar. Isso é normal? isso acontece? Deixo aí a minha pergunta", finalizou o MC em seu stories no Instagram.

Fãs do casal começaram a comentar se o post seria uma indireta para a cantora, insinuando que Lexa o traiu antes mesmo do assédio cometido por ele no BBB.

Horas antes, a colunista Fábia Oliveira divulgou que Lexa teria se envolvido com o dançarino Gabriel Felinto, e que um vídeo comprometedor teria caído na mãos de Guimê, o que fez com que ele decidisse colocar um fim no casamento.