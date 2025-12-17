   Compartilhe este texto
Nilton Lins

A Bordo 2025: Marimar, Pollyana e Gabriel disputam R$ 50 mil na grande final

Por Portal Do Holanda

17/12/2025 23h58
Famosos & TV



Na noite desta quarta-feira (17), foi definido o trio de tripulantes dois paraenses e uma manauara para a grande final do “A Bordo 2025 - O Reality da Amazônia”- Marimar Rios, de 40 anos, Pollyana Vieira, de 34 anos e Gabriel Maldini, 28 anos disputam o prêmio de R$ 50 mil. Os finalistas chegam à decisão após semanas de estratégias intensas, boias quentes e votações que agitaram o público amazônico.

O trio de tripulantes finalistas comemorando a ida para a grande final. Reprodução A Bordo – TV A Crítica.
Em um determinado momento, a tripulante Marimar Rios se emocionou ao receber o resultado de que estava garantida na grande final ao lado de Gabriel Maldini e Pollyana Vieira. Em lágrimas, ergueu uma fotografia de sua mãe em sinal de gratidão, gesto que comoveu o público e os colegas de confinamento.

A tripulante Marimar Rios se emociona ao mostrar a fotografia de sua mãe. Reprodução A Bordo 2025 – TV A Crítica.
Penúltimos eliminados da boia:

Com 3,98% dos votos, João Júnior, 37 anos, foi o oitavo eliminado do "A Bordo – O Reality 2025" e deixou o iate em clima de gratidão. Em seu discurso de despedida, afirmou que deu o melhor de si nas provas, articulações e conversas, agradeceu à produção do programa e à TV A Crítica pela oportunidade e mandou recados carinhosos para a família, destacando a irmã Gisele, os pais e a sobrinha Isabele. Ele disse acreditar que sua participação é apenas o começo de novas oportunidades e declarou apoio à amiga Carla Seliganeu e aos demais colegas de confinamento.​

O tripulante paraense, com 3,98% dos votos, João Júnior foi eliminado. Reprodução A Bordo 2025 – TV A Crítica.
Na sequência, quem deixou o reality foi Carla Seliganeu, 37 anos, nona eliminada da temporada, com 5,18% dos votos. Bastante emocionada, ela disse estar feliz e grata por ter chegado tão longe, contou que saiu do Rio de Janeiro com fé, mas com os pés no chão, e celebrou o espaço conquistado no programa. Carla ainda ressaltou o carinho pela cultura amazonense, disse ter amado conhecer os bois-bumbás e agradeceu a acolhida do público de Manaus, afirmando que levará a experiência e as amizades para toda a vida.

A tripulante carioca, com 5,18% dos votos, Carla Seliganeu é a nona eliminada. Reprodução A Bordo – TV A Crítica.
A grande final acontece nesta quinta-feira (18), a partir das 21h, direto da Central A Crítica de Produções, em Manaus, com transmissão especial. Para coroar a noite, o reality contará com show da paraense Gaby Amarantos, atração nacional vencedora na categoria Brega do Ano do canal Multishow e eleita melhor álbum de 2025 com “Rock Doido”, reforçando o clima de celebração na reta final do programa.

Bastidores da Política - Marco Temporal é trava, não solução Bastidores da Política
Marco Temporal é trava, não solução

