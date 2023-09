MC Guimê se pronuncia sobre fim do casamento com Lexa

“Boa tarde! Eu e a Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar falando sobre minha vida pessoal, principalmente nesse momento. Só peço respeitosamente que parem com especulações e de criarem motivos imaginários. Fechou?! Deus abençoe”, escreveu o cantor nos stories do Instagram.

MC Guimê se pronunciou sobre o fim do casamento com Lexa, anunciado inicialmente pela cantora nesta quinta-feira (21).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.