Mãe de Lexa deixa de seguir MC Guimê e comenta separação: 'estou do lado dela'

O unfollow da ex-sogra, que chegou a fazer torcida pública para o casal reatar mesmo após o episódio em que Guimê foi acusado de assédio, deixou os fãs com a pulga atrás da orelha sobre como as coisas teriam terminado desta vez.

A mãe de Lexa também deu uma declaração ao Gshow nesta sexta-feira (22) sobre o fim do casamento. "Apoio a decisão da minha filha e estou do lado dela incondicionalmente. Eu a respeito", disse.

Antes a principal apoiadora da reconciliação de Lexa com MC Guimê, Darlin Ferratry, deixou de seguir o ex-genro no Instagram após o novo rompimento da relação. Lexa e Guimê também deixaram de seguir.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.