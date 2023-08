MC Daniel fala sobre Mel Maia em podcast pós fim do namoro e atriz manda indireta

Indireta? ----- No Instagram, a atriz postou um meme de uma jovem fazendo uma cara de desprezo, e escreveu: "Mood", que se refere ao humor ou à reação que ela teve, e fãs desconfiaram de que fosse direcionada às falas do funkeiro na entrevista.

Na entrevista, o funkeiro disse que não é capaz de trair ninguém e condenou o ato de traição. Ele também elogiou a ex, afirmou que não tem nada contra Mel, que tem o “máximo de respeito por ela, pela família toda”, além de ter dito que ela é “uma excelente atriz” e que a vida “é muito louca” e continuou: “O importante é a gente entender e respeitar. Acho muito a gente terminar uma história com uma pessoa que foi positiva, legal e marcante, e acabe como dois inimigos. Acho isso muito feio”.

