Marlon engravida atual após polêmica e ex chora: 'barriga de outra'

"Meu sonho na barriga de outra". É assim que Letícia Oliveira, ex-mulher do sertanejo Marlon, da dupla com Maycon, descreve o seu sentimento ao saber que a atual do cantor está grávida.

O casamento entre Maycon e Letícia terminou após 15 anos, bem na época em que ela tentava engravidar e havia conseguido uma inseminação. Ela diz que o marido a traiu por meses com a amiga Maria Clara, que era casada com um dos melhores amigos do cantor, Bruno Araújo.

Pois bem. Agora Letícia afirma ao "A Tarde é Sua", que descobriu que Maria está grávida: “Ele [Marlon] me disse de três meses, que tinha sido por acidente e ele tinha decidido assumir esse filho, então não poderia ter outro filho, porque ele achou que eu não fosse perdoar, principalmente por ser quem era. Ele disse que não teve coragem de dizer antes, nem quando terminou e nem até o dia que ele me contou, que foi semana passada, porque o problema meu era com quem era”.

“Eu achei uma conversa, uma gravação, na galeria eu abri sem querer e vi que tinha puxado algumas coisas. Aí eu fui subindo pra ver, tinha fotos pessoais e, de repente, eu cheguei em vídeos de ultrassom morfológico. Ela tá com cinco meses, na verdade, porque esse vídeo eu vi no dia 16 de novembro. Foi muito doloroso, porque a notícia da traição foi dolorosa, a notícia da gravidez foi mais dolorosa ainda. E cada vez que eu acho que não dá pra piorar a situação ou quando tô me recuperando, vem uma porrada dessa e me tira do prumo. É meu sonho crescendo na barriga de outra mulher”.