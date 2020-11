Ex-mulher de Marlon expõe traição do cantor com amiga casada

Letícia Oliveira, ex-mulher de Marlon, da dupla com Maicon, expôs o cantor nas redes sociais. O casal que participou do reality Power Couple e se separou há cerca de um mês.

No Instagram, Letícia desabafou dizendo que após dois abortos ganhou uma fertilização no qual realizaria o sonho de ser mãe, mas ao dar a notícia sobre o ‘presente’ para o marido foi surpreendida com o pedido de divórcio. “Depois de 2 abortos espontâneos decidimos tentar mais uma vez. Toda mulher sabe o quanto a chegada de um filho mexe com a gente. A hora de ser mãe tinha chegado o desejo materno tinha reascendido.

Recebi a notícia q ganhamos a fertilização q tanto desejávamos. A alegria foi tanta que preparei uma surpresa, peguei umas caixinhas e coloquei roupinhas q ele havia comprado na 1ª gestação, q estavam guardadas, um teste de gravides, um de fertilidade e uma carta cheia de amor e gratidão. Porém ao dar a notícia fui surpreendida pela decepção. Naquele momento ele pediu a separação”, contou.

“Fiquei em choque sem entender. Chorei muito e ainda choro. Mas mesmo sem entender sei que todo relacionamento pode chegar ao fim. Mas quarta feira descobri o real motivo. Marlon me traiu com a mulher do seu melhor amigo, que também era a minha amiga. Acho que ninguém espera algo assim. Frequentamos muito a casa deles, tínhamos jantares juntos, ela por vezes foi a minha confidente.

Essa mulher que se dizia ser amiga, Maria Clara, estava me traindo e traindo o seu marido que era o Bruno Araujo, que cantava com o Marlon no projeto “Os Marvados”. O Bruno já sabia dessa história que aconteceu há muito tempo atrás ao pegar a troca de mensagens picantes entre os dois. Só quem passou sabe como dói uma traição dessas. Caráter vc tem ou não tem, não se aprende na escola.

Ainda é muito recente, estou ainda em choque. Orei muito nos últimos dias para que Deus me mostrasse a verdade. Mais uma vez fui atendida! No mesmo dia em que ele saiu de casa já estava dormindo na casa da outra e agora ela postando foto de mãos dadas insinuando o relacionamento”, continuou.