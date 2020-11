Marlon e suposta 'pivô' de separação prestam queixa contra ex do cantor

O casamento de Marlon, da dupla com Maycon, e Letícia Oliveira, vem terminando de uma forma bem complicada, após 15 anos de relacionamento. O ex-casal participou do reality show "Power Couple" em 2018.



Nas redes sociais, Letícia expôs que Marlon a traiu por meses com a amiga, Maria Clara, que era casada com um dos melhores amigos do cantor, Bruno Araújo.

Juntos, Marlon e Maria Clara registraram um boletim de ocorrência contra Letícia e pretendem abrir um processo por difamação e calúnia, informou o jornal Extra.

O sertanejo e a atual afirmam que vêm recebendo diversas mensagens de ódio na internet. Eles negam que tenha acontecido qualquer traição, embora estejam juntos após se separarem de seus respectivos esposos.