Marina Ruy Barbosa será mulher de traficante gringo em série internacional

Inspirada em fatos reais de uma quadrilha de traficantes europeus que escolheu o Brasil como ponto de escoamento de heroína para os Estados Unidos na década de 1970, a série será estrelada por um italiano, um francês e um franco-egípcio, e um deles se envolverá com a personagem da ruiva. Além de Marina, os brasileiros Johnny Massaro e Bruno Gissoni estão no elenco.

Depois de uma temporada longe da televisão após o fiasco da novela “O Sétimo Guardião”, e o sucesso se aventurando no mundo dos negócios e da moda, com a sua nova grife, Marina Ruy Barbosa se prepara para voltar às telinhas.

