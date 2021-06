Marina Ruy Barbosa deixa comentário em foto e entrega namoro com deputado

Em janeiro, assim que anunciou o fim do casamento de três anos com Alexandre Negrão, Marina já foi apontada como affair do deputado. Segundo o colunista Leo Dias, Marina já estava solteira há alguns meses, mas o anúncio só foi feito em janeiro.

A atriz comentou em uma foto de Anna Bertozzi, casada com Marcelo Mussi, irmão do deputado. “Eu amo você de ShopGinger, cunha”, escreveu a ruiva se referindo a sua própria marca de roupas.

