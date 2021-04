Marina Ruy Barbosa passa temporada na fazenda do namorado Guilherme Mussi

Segundo o jornal Extra, Marina está prestes a assumir o namoro publicamente. Ela anunciou o fim do casamento com Xande Negrão em janeiro deste ano, mas os dois já estavam separados há meses, segundo Leo Dias.

Marina Ruy Barbosa tem aparecido na fazenda do namorado, o deputado federal Guilherme Mussi. O novo casal está passando uma temporada no meio do campo em Capão Bonito, interior de São Paulo.

