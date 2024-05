No Dia das Mães, Rafa Kalimann desabafa após sofrer aborto: 'Não é justo'

"Ao nosso dia das mães, um abraço apertado. Posto para todas nós que perdemos nossos nenens, também somos mães. A leitura mais dura de todas pra mim. Tem um vácuo que atravessa meu corpo nesses últimos dias. Escrevi essa carta na noite anterior da certeza médica de que já não o tinha batendo mais em mim depois da avassaladora e eufórica alegria da sua possível existência. Da realização do meu maior sonho. Pedi pra que Deus me permitisse questionar, não é justo, não deveria ser. Mas me esforço pra confiar que ainda entenderei o propósito... Porém, por agora só sei sentir muito. Feliz dia das mães, heroínas, forças da natureza, amor puro. Amo cada uma de vocês. E principalmente, minha mãe, que está sendo uma fortaleza pra mim agora", escreveu Rafa na legenda do vídeo.

A atriz Rafa Kalimann desabafou nas redes sociais, neste domingo (12), no Dia das Mães, após sofrer um aborto espontâneo. Ela assumiu o namoro com o ator Allan Souza, em março deste ano.

