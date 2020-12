Marcius Melhem anuncia processo contra Dani Calabresa e advogada

Marcius Melhem, acusado por Dani Calabresa e mais mulheres de assédio sexual, anunciou nesta sexta-feira (4) que está tomando medidas judiciais contra a atriz e a advogada que representa as seis vítimas, para que ela prove as denúncias, informou o colunista Mauricio Stycer, do Uol.

Melhem afirmou, em entrevista ao Uol que será divulgada na íntegra no sábado (5), que irá fazer uma interpelação judicial a Dani Calabresa, pedindo que ela confirme ou desminta os relatos de assédio mostrados pela reportagem da revista Piauí, publicada nesta sexta.