Leandro Hassum fala pela primeira vez sobre acusações contra Marcius Melhem

Leandro Hassum falou pela primeira vez sobre as acusações de assédio envolvendo Marcius Melhem. Os dois trabalharam juntos por mais de 10 anos contracenando no Zorra Total e no programa Os Caras de Paus na Globo.

"Tem oito anos que não trabalho nem falo com o Marcius. Enquanto estivemos juntos, nunca presenciei nenhum episódio de assédio. O caso dele está nas mãos da Justiça. Sempre estarei do lado da vítima, nunca do culpado", disse ele em entrevista à revista Veja.

Após cinco meses afastado, Melhem deixou a Globo onde estava há 17 anos. Ele se pronunciou sobre as acusações em carta enviada pelo jornal Folha de São Paulo. "Qualquer pessoa que me conheça, que tenha convivido minimamente comigo sabe que é impossível eu praticar alguma violência, especialmente contra as mulheres. Jamais seria capaz de emparedar alguém à força", relatou em um dos trechos do documento.

O caso

As denúncias partiram de Dani Calabresa, que levou dezenas de funcionários e ex-funcionários a testemunharem no caso. Porém o ator foi absolvido das acusações pelo comitê de ética e compliance do Grupo Globo.