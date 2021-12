Letícia nega romance com Jonathan Couto após troca de mensagens vir à tona

Letícia Almeida negou que esteja tendo um romance com Jonathan Couto, pai de sua filha, Madah. A influencer se pronunciou após uma troca de mensagens entre os dois vir à tona nas redes sociais.

A situação "piorou" com o comentário de Sarah Poncio, ex-mulher de Jonathan, sobre o assunto. "As máscaras caem, ninguém segura um personagem por tanto tempo… Mas que sejam felizes!", escreveu a jovem em uma postagem de um perfil de fofocas.

Em sua defesa, a atriz negou um novo envolvimento com o ex-cunhado e afirmou que ambos só se falam por causa da filha.

"Olá, pessoal. Há anos, estou envolvida em histórias e mais histórias da minha vida particular. Muita gente sente muita certeza sobre tudo, mas a verdade é que eu nunca soube me posicionar e permiti que as pessoas chegassem a conclusões muito erradas", iniciou.

"O Jonathan é o pai da minha filha. Apesar de ainda lidar com o passado, ainda ter muito a superar, todo dia eu tenho que lidar com a realidade do que é mais importante: a Madah, só ela importa. Eu não tenho rigorosamente, nenhuma relação com o Jonathan, além do fato de ele ser o pai da Madah e falarmos sobre ela. Não há romance, troca de mensagens nesse sentido, nada".

Letícia confirmou ainda que a mensagem que recebeu em inglês perguntando se ela o amava era de Jonathan, mas disse que a resposta foi em 'cordialidade' e um 'joinha' de amiga.

"Estou lutando para superar tudo o que aconteceu e aceitar a realidade de que ele estará na minha vida para sempre, pois é o pai da minha folha. Eu só quero paz", finalizou.