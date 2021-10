Apresentadora termina namoro com Juliano Laham após polêmica com Letícia Almeida

Tudo começou quando o ator pegou uma carona com a atriz enquanto Raphaela estava viajando. A apresentadora recebeu uma notificação em seu celular indicando que o carro de Letícia havia chegado ao condomínio de Laham. A atriz confirmou a carona, mas negou qualquer envolvimento com o colega de trabalho.

A apresentadora Raphaela Palumbo, 27, anunciou o fim do namoro com o ator Juliano Laham após polêmica envolvendo Letícia Almeida.

