Laudo do IML aponta que causa da morte de Jeff Machado não pôde ser determinada

Muitos mistérios ainda rondam o assassinato do ator Jeff Machado, que pode não ter a causa da morte determinada segundo o laudo da necropsia do artista de 44 anos.

Segundo o G1, o principal motivo é o avançado estado de decomposição dos restos mortais. A hipótese é que o ator tenha sido asfixiado ou estrangulado.

O laudo aponta que o corpo de Jeff foi encontrado com as mãos e pés amarrados com fita adesiva, em estado de mumificação, com um pano na boca e um fio de telefone no pescoço. O corpo estava dentro de um baú enterrado no quintal de uma residência em Campo Grande, zona Oeste do Rio.

O ator será enterrado em Santa Catarina, cidade natal do artista. Também por conta da decomposição avançada, o corpo não pôde fazer o translado aéreo e está indo do Rio até SC por via terrestre.