Kanye West gera revolta ao dizer que George Floyd não morreu asfixiado

"Eu assisti ao documentário de George Floyd que Candace Owens lançou. Uma das coisas que seus dois colegas de quarto disseram foi que eles queriam um cara alto como eu, e no dia em que ele morreu, ele fez uma oração por oito minutos. Eles injetaram fentanil nele", disse Kanye. “Se você olhar, o joelho do cara nem estava no pescoço dele assim”.

Kanye West gerou revolta ao afirmar que George Floyd não morreu asfixiado. A declaração foi dada durante a participação do rapper no podcast Drink Champs.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.