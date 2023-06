Homem finge que morreu e surge de helicóptero no próprio velório; vídeo

Fingi a minha morte e vi as pessoas que realmente se importam comigo, que vieram me ver", afirmou o tiktoker posteriormente a um programa da rádio belga RTBF.

No velório que aconteceu no domingo (11), David desembarca do helicóptero para o choque de seus conhecidos. Um amigo chora copiosamente ao abraçá-lo diante da surpresa.

VEJA: Homem finge que morreu e chega no próprio funeral de helicóptero. Intenção do rapaz era dar uma ‘lição’ à família sobre como manter contato. pic.twitter.com/14wig94bVz

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.