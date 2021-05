Gabriel Medina se declara para Yasmin Brunet após mãe criticá-la

No stories, Medina publicou um texto bíblico em que fala sobre o amor. “Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança”.

Após a entrevista da mãe, Simone Medina, em que acusa Yasmin Brunet de ser controladora com Gabriel Medina, o surfista usou as redes sociais para se declarar à amada.

