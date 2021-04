Saiba o motivo do racha de Gabriel Medina e Yasmin Brunet com família

O bicampeão mundial do surfe, Gabriel Medina, está vivendo um racha com sua família desde que o relacionamento com Yasmin Brunet ficou sério de vez - os dois se casaram no Havaí, sem a presença dos parentes.

Gabriel e Yasmin não seguem mais os pais do surfista, Simone e Charles Medina - que é seu padrasto, mas tem como um pai, e foi quem o iniciou no mundo do surfe, o treinando e ajudando a se tornar um dos melhores do mundo. A situação já chegou ao ponto do surfista, a modelo e a mãe dele trocarem indiretas via Instagram.

E pela primeira vez na carreira de Gabriel Medina, ele deixou de ser treinado pelo pai de criação. Oficialmente, a justificativa dada para isso é que Charles passe a se dedicar a treinar a irmã do rapaz, Sophia Medina, de 15 anos, que já é campeã nacional sub-16 e sub-18, e deve em breve começar a carreira profissional. Charles viajava o mundo com Gabriel, o carregando nos ombros quando ele se tornava campeão. A situação também mudou - agora, Gabriel Medina viaja ao lado da esposa.

Quer saber o motivo desse racha? Senta, que lá vem história.

Segundo a coluna Olhar Olímpico, do UOL, a família de Medina sempre se dedicou ao surfista. Além do pai ter sido o treinador, a mãe, Simone, cuida dos negócios e do Instituto Gabriel Medina. Sophia segue os passos do irmão. Os relacionamentos dele eram vistos como passageiros pelos familiares, que acompanhavam sua vida de perto.

Mas em 2020, o surfista de 27 anos se viu saindo da sua “adolescência tardia” ao conhecer Yasmin, 32, recém-separada de um relacionamento de 15 anos. Apaixonados, os dois se confinaram nos primeiros meses da quarentena da pandemia, e o surfista demorou 6 meses para apresentar a modelo à família, mesmo morando perto dos pais.

Em outubro, ele levou a namorada e os familiares a uma viagem às Maldivas. E por lá, as coisas não foram tão bem. As diferenças entre a mãe, Simone, e Yasmin, ficaram claras, e as duas rivalizaram sobre a influência sobre Gabriel.

Conforme a coluna, há dois motivos mais claros que explicam as desavenças do casal com a família. Um deles é religioso. A sogra Simone é evangélica e Yasmin não se interessou em ter a mesma fé, enquanto é muito ligada ao esoterismo - o que a sogra repudia. E esse seria o motivo de Simone deixar de seguir o filho e a nora nas redes sociais.

O outro tem a ver com alimentação. Yasmin é vegetariana, e a família acredita que a modelo “influenciou” Gabriel a seguir o mesmo caminho, cortando carne vermelha e frango. Charles Medina também não come carne vermelha há 20 anos, mas Simone é fã de churrasco e na casa da família, acreditava-se que Medina surfa melhor quando se alimenta de carne.

Charles também sempre foi rígido nos rumos da carreira de Gabriel Medina, e com todos os desentendimentos, não havia mais clima para uma relação de treinador e atleta entre os dois. Dessa forma, a mãe acredita que o estilo de Yasmin pode prejudicar a carreira de Gabriel Medina, cuidada pela família ao longo dos anos. Mas as desavenças não param por aí. Medina e o pai de criação, Charles, acabaram se afastando por consequência do afastamento entre o rapaz e a mãe.

Ainda conforme a coluna Olhar Olímpico, as mudanças de Gabriel Medina já vêm sendo sentidas no mundo do surfe. Em 2019, o surfista foi orientado por Charles a entrar propositalmente em uma onda do brasileiro Caio Ibelli, algo descrito como “jogo sujo” por Ibelli na época.

Já agora, que é treinado por Andy King, ele parece ter relaxado em relação aos rivais, chegando a participar de uma celebração entre os brasileiros que competem na Austrália, chegando a bater bola com eles - o que jamais aconteceria sob as asas de Charles, a quem tinha uma devoção profunda e recíproca.