Gabriel Medina e mãe trocam farpas e Yasmin Brunet manda indireta

Quem começou foi a mãe do surfista, que compartilhou uma foto com a mensagem: “O amor é para te trazer paz e felicidade, e não uma guerra, onde você tem que lutar sempre para ser feliz”.

Polêmica em família! Gabriel Medina e a sua mãe, Simone Medina, usaram as redes sociais para trocarem indiretas, e Yasmin Brunet também parece estar envolvida, após embarcar nas alfinetadas via Instagram.

