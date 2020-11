Filha de Belo é presa suspeita de praticar golpes com mais 11 mulheres

A filha do cantor Belo, Isadora Alkimin Vieira, 21 anos, foi presa nesta quarta-feira (11), por suspeita de participar de uma organização criminosa especializada em golpes eletrônicos, ao lado de mais 11 mulheres.

Estudante de Odontologia, Isadora já vinha sendo investigada, assim como as demais suspeitas, há um tempo. As investigações apontam que o grupo induzia as vítimas a repassar dados bancários e entregar cartões de créditos a motoboys, e estima-se que elas tenham lucrado entre R$ 600 mil e R$ 1 milhão por mês.



Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, as investigações indicam que as mulheres seriam ligadas a traficantes de drogas da maior facção criminosa do Complexo da Maré, na zona Norte do Rio de Janeiro.

Na operação policial, foram apreendidos 11 notebooks, 9 máquinas de cartão, 50 cartões de créditos, celulares e outros materiais usados na prática criminosa.