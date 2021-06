Ex-BBB João Luiz aparece em 1ª chamada de novo programa no Globoplay

Babu ficará com o “Fala Babu”, compartilhando experiências e vivências pessoais e tirando dúvidas do público.

Como professor de Geografia, João Luiz ficará à frente do quadro “EducAção”, que irá mostrar iniciativas voltadas para a educação e ciência em bairros de periferia no Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.