Globo divulga 1ª chamada de Leifert com novo nome do extinto 'Domingão'

A TV Globo divulgou neste sábado (19) a primeira chamada de Tiago Leifert apresentando a “Super Dança dos Famosos”, após a demissão de Faustão e a mudança do nome do programa “Domingão”.

Amanhã tem #SuperDançaDosFamosos com Tiago Leifert! Confira quem vai dançar Saiba mais https://t.co/UPXjD0AArM pic.twitter.com/6tbPiLpBZL — Gshow em (@gshow) June 19, 2021

Leifert substituirá Fausto Silva até dezembro, quando Luciano Huck entra para comandar oficialmente os domingos.

Fausto Silva saiu da emissora após 32 anos, de forma antecipada e sem direito a despedida. O apresentador já deixaria a Globo, mas estava certo que isso só aconteceria no final do ano.

O apresentador foi surpreendido com a antecipação do fim do contrato ao receber alta de uma internação.

Um fator que teria contribuído para a saída antecipada do veterano é que o ‘Domingão’ estava em clima de despedida, algo que incomodava a alta cúpula, e o fato do apresentador ter assinado contrato com a Band. Ele estrearia na concorrente em 2022.